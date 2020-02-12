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'Dilekçe Hakkı Çalıştayı'
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Dünya

Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan Pakistan'da sokaklar, Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi.

Behlül Çetinkaya   | 12.02.2020
Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Pakistan'da sokaklar Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan Pakistan'da sokaklar Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )

Başkent İslamabad'da devlet binalarının bulunduğu Constitution Bulvarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konaklayacağı otelin önü ve havalimanı güzergahındaki yollara, Erdoğan'ın fotoğraflarıyla iki ülke dostluğunu anlatan Türkçe ve İngilizce afişler asıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın bulunduğu afişlerde, İngilizce ve Türkçe "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği" ve "İki ülke tek millet" ifadeleri yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-14 Şubat'ta resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'a daha önce 9 kez gelmişti. Bu ziyaretlerin üçünde parlamentoda milletvekilleri ve senatörlere seslenen Erdoğan, Pakistan parlamentosunda en çok konuşma yapan yabancı lider olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Pakistan parlamentosuna dördüncü defa hitap edecek.

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