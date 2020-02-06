Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
123,386.80
Altın
1,565.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi esnasında pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma işlemleri başladı
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. kez Pakistan Parlamentosuna hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-14 Şubat'ta Pakistan'a düzenleyeceği resmi ziyaret esnasında Ulusal Meclis ve Senatoya hitap edecek.

Behlül Çetinkaya   | 06.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. kez Pakistan Parlamentosuna hitap edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katılmıştı. (17.11.2016)

İslamabad

Pakistan Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis (NA) Başkanı Asad Kaiser, 13-14 Şubat'ta Pakistan'a resmi ziyaret düzenleyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NA ve Senatoya hitap edeceğini söyledi.

NA'daki oturumda konuşan Kaiser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 Şubat'taki ortak oturumda senatör ve milletvekillerine sesleneceğini belirterek, konuyla ilgili meclisteki grupların liderleriyle toplantı yapılacağını kaydetti.

Pakistan'ı Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 9 defa ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009, 2012 ve 2016'da parlamentoda birer konuşma yapmıştı.

Pakistan meclisinde en çok konuşma yapan yabancı lider olan Erdoğan'ın yanı sıra 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de Pakistanlı parlamenterlere hitap etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. kez Pakistan Parlamentosuna hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. kez Pakistan Parlamentosuna hitap edecek

Bakanlık 'Erişilebilir Türkiye' için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: HİSAR-A Füze Sistemi'ni mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştireceğiz

Okuryazarlık Seferberliği'nin ikinci yılı

Okuryazarlık Seferberliği'nin ikinci yılı

Zelenskiy: Rusya’da hapisteki Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz

Zelenskiy: Rusya’da hapisteki Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı