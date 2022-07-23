Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,518.70
BTC/USDT
22,210.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 290’a çıktı, 284 kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.07.2022
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

İslamabad

Ülke genelinde haziranın ortasından bu yana etkili şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde toplamda 9 binin üzerinde ev yıkılırken, çok sayıda köprü ve otoyol hasar gördü.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle son 5 haftada Belucistan’da 99, Sindh’te 70, Hayber Pahtunhva’da 61 ve Pencap eyaletinde 60 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplamda 284 kişinin yaralandığını açıkladı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
İsveç'in Geçici Maslahatgüzarı ülkesindeki PKK terör propagandası nedeniyle Dışişlerine çağrıldı
Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı
Emine Erdoğan'dan "Ukrayna 2. Lider Eşleri Zirvesi"ne video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Kendilerine güvenselerdi en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi

Benzer haberler

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

Pakistan'dan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye tebrik

Pakistan'da siyasi durum ekonomiyi etkilemeyi sürdürüyor

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi
Pakistan'da erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi

Pakistan'da erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki ara seçimleri İmran Han'ın partisi önde tamamladı

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki ara seçimleri İmran Han'ın partisi önde tamamladı