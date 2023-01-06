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Dünya

Pakistan'da selden etkilenen 9 milyon kişi daha yoksulluk riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Pakistan'da 2022'deki yıkıcı sel felaketi nedeniyle 9 milyon kişinin daha yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan   | 06.01.2023
Pakistan'da selden etkilenen 9 milyon kişi daha yoksulluk riskiyle karşı karşıya

Cenevre

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), sel felaketinden etkilenen Pakistan'a destek amacıyla 9 Ocak'ta Pakistan hükümeti ve BM işbirliğiyle Cenevre'de gerçekleştirilecek "Pakistan'da Uluslararası İklim Değişimine Uyum Konferansı" öncesi basın toplantısı düzenledi.

Pakistan'da 2022 yazında meydana gelen yıkıcı sellerden 33 milyon kişinin etkilendiğini hatırlatan UNDP Pakistan Temsilcisi Knut Ostby, "Yaklaşık 9 milyon insanın daha selin etkisiyle yoksulluğa itilebileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Ostby, Pakistan'daki selin "benzeri görülmemiş" olduğuna işaret ederek, iklim değişikliğinin etkisiyle bunun diğer ülkelerde de yaşanabileceğine değindi.

Son hasat ve kaçırılan ekim mevsimi nedeniyle mahsullerin kaybolduğunu belirten Ostby, "Ülkedeki tarım ve gıda fiyatları bu yüzden artıyor. Gıda güvensizliği ile karşılaşan insan sayısı yeniden artabilir. Bu sayı 7 milyondan 14,6 milyona yükselebilir." dedi.

Pakistan Büyükelçisi ve Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Khalil Hashmi, ülkede yaşanan tehlikeye dikkati çekerek, selden etkilenen 33 milyon kişiden 8 milyonun hala evsiz olduğunu ve acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Hashmi, Pakistan'ın acil ihtiyaçlar listesinin başında barınma, tarım ve geçim kaynağının tesis edilmesi olduğunu da bildirdi.

Ülkenin uzun vadede toparlanması ve yeniden inşası için 16 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Sellerin maliyeti 30 milyar dolar

Pakistan'da 2022'deki sel felaketi sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.

Ülke genelinde 33 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerin yol açtığı hasarın 30 milyar doları aştığı açıklanmıştı.

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