Dolar
41.28
Euro
48.37
Altın
3,646.17
ETH/USDT
4,380.40
BTC/USDT
113,665.00
BIST 100
10,478.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde tahliye çalışmaları zorlu şartlarda sürüyor

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, ordu destekli ekipler binlerce kişiyi güvenli bölgelere tahliye etmeye çalışırken yükselen su seviyeleri arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

Zeynep Katre Oran  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde tahliye çalışmaları zorlu şartlarda sürüyor Fotoğraf: Sabir Mazhar/AA

Ankara

Pencap Afet Yönetim Kurumu yetkililerinden Nabil Caved, eyaletin Jalalpur Pirwala bölgesi yakınlarında yaklaşık 142 bin kişinin sellerden etkilendiğini belirtti.

Ordu tarafından desteklenen arama kurtarma ekiplerinin, ağaç veya çatılarda mahsur kalan binlerce bölge sakinini botlar yardımıyla tahliye ettiğini aktaran Caved, nehirlerde hızla yükselen su seviyelerinin çalışmaları zorlaştırdığını vurguladı.

Pencap Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, 23 Ağustos'tan bu yana eyalette 4 binden fazla köyün sular altında kaldığı, 4,2 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiği ve yaklaşık 2,1 milyon kişinin yerinden olduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan güneydoğudaki Sind eyaletinden yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle eyaletin başkenti Karaçi'de sokakların sular altında kaldığını ifade etti.

Yetkililer ayrıca, taşan nehirlerden gelen suların bu hafta bölgeye ulaşmasının beklendiğini ve bunun eyalet genelinde daha fazla hasara yol açabileceğini bildirdi.

2022'den sonraki en büyük afet

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu, haziran sonlarında başlayan şiddetli yağışlarda şimdiye kadar 900'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Pakistan tarihinde ilk kez ülkenin doğusundaki Çenab, Ravi ve Sutlej nehirlerinin aynı anda taştığı, binlerce köyün sular altında kaldığı ve felaketten milyonlarca kişinin etkilendiği kaydedilmişti.

Yetkililer, sellerin, 2022'de 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açan, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara neden olan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu ifade ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak
AYM'den boşanan kadın için bekleme süresini düzenleyen kanuna ilişkin karar
Bakan Yumaklı: 'Terörsüz Türkiye' yolunda atılan adımlarla bu tarihi hedefimize doğru önemli dönemeçten geçiyoruz
Dolmabahçe'de "Gazze İçin İyilik" sergisi açıldı
Bakan Kurum: Ülkemizin 2100 yılına kadar iklim projeksiyonlarını oluşturuyoruz

Benzer haberler

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde tahliye çalışmaları zorlu şartlarda sürüyor

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde tahliye çalışmaları zorlu şartlarda sürüyor

Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel nedeniyle son 24 saatte 122 bin kişi daha tahliye edildi

Almanya'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Pakistan'ın Sindh eyaletinde sel tehdidi nedeniyle yaklaşık 110 bin kişi tahliye edildi

Pakistan'ın Sindh eyaletinde sel tehdidi nedeniyle yaklaşık 110 bin kişi tahliye edildi
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki seller nedeniyle yarım milyon kişi daha tahliye edildi

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki seller nedeniyle yarım milyon kişi daha tahliye edildi
Pakistan'ın Pencap eyaletinde seller nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi tahliye edildi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde seller nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet