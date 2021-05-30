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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Pakistan'da binlerce kişi Filistin'e destek mesajı vermek için toplandı

Pakistan'ın Peşaver şehrinde binlerce kişi, Filistin halkına destek mesajı vermek için bir araya geldi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 30.05.2021
Pakistan'da binlerce kişi Filistin'e destek mesajı vermek için toplandı Fotoğraf: Hussain Ali/AA

İslamabad

Cemaat-i İslami Partisi tarafından Peşaver'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine binlerce kişi katıldı.

Filistin bayraklarının açıldığı eylemde göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarda Filistin ile dayanışma mesajları paylaştı, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Söz konusu parti daha önce de başkent İslamabad ve Karaçi'de Filistin ile dayanışma gösterileri düzenlemişti.

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