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Dünya

Pakistan'da Başbakan Han'a yönelik güvensizlik oylaması Meclis Başkanlığınca reddedildi

Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 03.04.2022
Pakistan'da Başbakan Han'a yönelik güvensizlik oylaması Meclis Başkanlığınca reddedildi

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han'a yönelik güvensizlik oylaması oturumu yerel saatle 12.00'de parlamentoda başladı.

Oturum başladıktan kısa süre sonra Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, devlete bağlılığın Anayasa'nın 5. maddesi uyarınca her vatandaşın temel görevi olduğunu belirterek, hükümeti devirme girişiminin arkasında dış güçlerin olduğunu ifade etti.

Hüseyin, Meclis Başkan Yardımcısı Suri’yi güvensizlik oylamasının Anayasa'ya uygun olup olmadığı konusunda karar vermeye çağırdı.

Suri de Başbakan Han'a yönelik güvensizlik oylamasını Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshetti

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Alvi, Başbakan Han’ın çağrısının ardından Meclisin feshedildiğine ilişkin resmi bildirim yaptı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakan Yardımcısı Faruk Habib, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 90 gün içerisinde seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Başbakan'a karşı güvensizlik oylaması

Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

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