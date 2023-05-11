Dolar
19.56
Euro
21.33
Altın
2,015.66
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,828.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’da Gençlik ve Kadın Buluşması programında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen İTO aylık meclis toplantısında konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da STK’lar ile toplantı programında konuşuyor.
logo
Dünya

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti

Pakistan’da Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han’ın tutuklanmasının “yasa dışı” olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetti.

Muhammet Nazım Taşcı  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti

İslamabad

Geo News televizyonuna göre, Anayasa Mahkemesinde Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), Han’ın tutuklanmasına karşı itirazı değerlendirildi.

Mahkeme, eski Başbakan Han’ın tutuklanmasının "yasa dışı" olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi basın günü yapıldı
İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek
Meteorolojiden yarın için bazı bölgelere yönelik yağış uyarısı
Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu
Seçim günü yurdun büyük kesiminde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Benzer haberler

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti

Pakistan'daki protestolarda ölenlerin sayısı 9'a çıktı

Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor

Pakistan'da İmran Han için 8 günlük gözaltı süresi

Pakistan'da İmran Han için 8 günlük gözaltı süresi

Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda 1 kişi öldü

Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda 1 kişi öldü
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet