Pakistan: Ülkedeki terör saldırıları sonrası Afganistan'a yönelik sınır ötesi harekatı göz ardı edemeyiz

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, dün başkent İslamabad'da ve 10 Kasım'da Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırılarının ardından Afganistan'a yönelik sınır ötesi harekat ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Aynur Şeyma Asan  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Pakistan: Ülkedeki terör saldırıları sonrası Afganistan'a yönelik sınır ötesi harekatı göz ardı edemeyiz

Ankara

Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre, Asıf, katıldığı programda son 2 günde ülkedeki terör saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Asıf, Afganistan yönetiminin, İslamabad'daki ve Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesindeki terör saldırılarından dolayı üzüntüsünü ifade ettiği mesajın "samimiyetin kanıtı" olarak görülemeyeceğini öne sürdü.

Afganistan yönetiminin Pakistan'a "tekrar tekrar saldırdığını" savunan Asıf, Hindistan ve Afganistan'ı uyararak "Pakistan hiçbir zaman askeri girişim başlatmayacaktır ancak hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağız, güç kullanarak karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Asıf, İslamabad ve Güney Veziristan'daki saldırıların ardından "Afganistan içinde sınır ötesi harekat ihtimalinin göz ardı edilemez" olduğunu ifade etti.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da dün, mahkeme binası yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif saldırıyı şiddetle kınamıştı.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'daki intihar saldırısı ve Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde bulunan okula yönelik terör saldırısı kınanmış ve üzüntü duyulduğu ifade edilmişti.

Öte yandan, Pakistan basınında, İslamabad'daki saldırıyı Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği belirtilmişti.

