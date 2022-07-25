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Dünya

Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı'nın Keşmir açıklamasına tepki gösterdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in "Pakistan'ın kontrol ettiği Keşmir'in Hindistan'a ait olduğuna" yönelik açıklamasını "provokatif ve tamamen kabul edilemez olarak" nitelendirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 25.07.2022
Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı'nın Keşmir açıklamasına tepki gösterdi

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan Savunma Bakanı Singh'in Cammu Keşmir tartışmasına ilişkin tarihi gerçekleri saptırdığı, temelsiz iddialarda bulunduğu ve Pakistan'a tehditler savurduğu belirtildi.

Açıklamada, Singh'in "Pakistan'ın kontrol ettiği Keşmir'in Hindistan'a ait olduğuna" yönelik ifadelerinin "provokatif ve tamamen kabul edilemez olduğunun" altı çizildi.

İslamabad'ın bölgesel barış ve istikrarı desteklediğine işaret edilen açıklamada, bununla birlikte Pakistan'ın her türlü saldırgan planı engelleyecek kapasiteye sahip olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

NDTV televizyonundaki habere göre, Hindistan Savunma Bakanı Singh, Cammu Keşmir'e dün yaptığı ziyarette, Pakistan'ın kontrol ettiği Keşmir'in Hindistan'ın toprak bütünlüğünün bir parçası olduğunu ve öyle kalacağını iddia etmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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