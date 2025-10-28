Dolar
Dünya

Hindistan, başkent Yeni Delhi'de hava kirliliğine karşı "yapay yağmur" denemeleri yapıyor

Hindistan hükümeti, başkent Yeni Delhi'deki hava kirliliğinin azaltılması çalışmaları kapsamında kentin belirli bölgelerinde havaya kimyasal salarak "yapay yağmur" yağdırmaya çalışıyor.

Emirhan Demir  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Hindistan, başkent Yeni Delhi'de hava kirliliğine karşı "yapay yağmur" denemeleri yapıyor

Ankara

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Yeni Delhi'de yıl boyu yaşanan büyük çaplı hava kirliliği sorunu, kış ayları yaklaştıkça şiddetini artırıyor.

Buna göre hükümet, kentteki hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla atmosfere belirli kimyasalların salınarak yağışın teşvik edilmeye çalışılmasını içeren "bulut tohumlama" yöntemine başvurdu.

Gerekli kimyasal bileşenler, uçaklar aracılığıyla öğle vakti kentin bazı bölgelerinde iki ayrı tur şeklinde havaya salındı.

Öte yandan, hava durumu tahminleri başkentte yağış ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, kasım sonuna kadar daha fazla "bulut tohumlama" denemeleri planlanıyor.

