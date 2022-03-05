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Dünya

Pakistan’da Şiilere ait camiye intihar saldırısında ölenlerin sayısı 63'e çıktı

Pakistan'ın Peşaver kentinde dün Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi, yaralıların sayısı 200'e yaklaştı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 05.03.2022
Pakistan’da Şiilere ait camiye intihar saldırısında ölenlerin sayısı 63'e çıktı Fotoğraf: Asad Ali/AA

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Peşaver Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Asım Han, ölü sayısının artabileceğini, 4 kişinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

İntihar bombacısının camiye girerken vurduğu polislerden biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıda ölenlerin sayısı 63'e yükselirken, yaralıların sayısı 200'e yaklaştı.

Olayın ardından bölgedeki Şii halk ise hükümete tepki göstererek, kendileri için yeterli güvenlik önlemi alınmadığını vurguladı.

Hayber Pahtunhva'da güvenlik artırıldı

Saldırının ardından Hayber Pahtunhva eyaleti genelinde hassas ve kritik noktalardaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Eyalete giriş çıkışlarda ve eyalet içindeki bölgeler arası geçişlerde kontrol noktalarındaki denetimler sıkılaştırıldı.

Dün, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada intihar saldırısı düzenlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlenmişti.

Öte yandan, saldırının Avustralya-Pakistan kriket maçı ile aynı güne denk gelmesi dikkati çekerken, Pakistan makamları Avustralya kriket takımı için alınan güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Avustralya takımı 24 yıl aranın ardından kriket turnuvası için 27 Şubat'ta Pakistan’a gelmiş ve dün 6 hafta sürecek turnuva başlamıştı.

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