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Dünya

Pakistan’da aşırı yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu 11 kişi öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde aşırı yağış ve yıldırım isabet etmesi sebebiyle aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Pakistan’da aşırı yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu 11 kişi öldü

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre Pencap’ın Naroval, Pasrur, Şekipura ve Sialkot bölgelerinde aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Hayber Pahtunhva'da da şiddetli yağışlar nedeniyle Buner bölgesinde evin çatısı çöktü. Olayda bir kadın öldü, 6 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, yağmurların hafta boyu sürmesinin beklendiğini açıklayarak, olası taşkın ve sellere karşı uyarıda bulundu.

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