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Dünya

Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden vize sorununu çözmesini talep etti

Pakistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, vizelere ilişkin sorunun çözülmesini talep ettiği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 28.11.2020
Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden vize sorununu çözmesini talep etti

İslamabad

Pakistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), geçen hafta askıya alınan vizelere ilişkin sorunun çözülmesini talep ettiği bildirildi.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sebebiyle Nijer'in başkenti Niamey'de bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, BAE Devlet Bakanı Rim el-Haşimi ile bir araya geldi.

Görüşmede Kureyşi, Haşimi'ye, BAE’nin Pakistanlılara yönelik uyguladığı vize kısıtlaması sebebiyle vatandaşların karşılaştığı zorluklardan bahsederek, vize sorununun en kısa sürede ele alınması gerektiğini söyledi.

İki bakan ayrıca ikili ilişkileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunu ve karşılıklı çıkarları ele aldı.

BAE, 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar durdurmuştu.

Dubai Havaalanı Serbest Bölge Yönetimi "Dafza" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Kenya, Tunus, Cezayir, Türkiye ve İran vatandaşlarına vize verilmesi askıya alınmıştı.

Açıklamada askıya alma kararı için bir sebep belirtilmezken, 18 Kasım'da uygulamaya giren kararın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verilmemişti.

BAE'de 1,5 milyonun üzerinde Pakistan vatandaşı bulunuyor.


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