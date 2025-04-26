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Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif, Cammu Keşmir'deki saldırıyı soruşturmaya açık olduklarını belirtti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de 22 Nisan'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin her türlü "tarafsız ve şeffaf" soruşturmaya katılmaya açık olduklarını belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Pakistan Başbakanı Şerif, Cammu Keşmir'deki saldırıyı soruşturmaya açık olduklarını belirtti

Ankara

Dawn gazetesinin haberine göre, Kakul bölgesinde düzenlenen askeri geçit töreninde konuşan Şerif, Hindistan'ı Pakistan'a "temelsiz iddia ve suçlamalar yöneltmekle" eleştirdi.

Şerif, ülkesinin Pahalgam saldırısını araştırmak için açılacak soruşturmada yer alma isteğini vurgulayarak, "Sorumlu bir ülke olarak Pakistan, tarafsız, şeffaf ve güvenilir her türlü soruşturmaya katılmaya açıktır." ifadesini kullandı.

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"İndus Suları Anlaşması" uyarınca Pakistan'ın kullanımına bırakılan nehir sularına yönelik herhangi bir girişime karşılık verileceği uyarısında bulunan Şerif, ülkesi için "hayati ulusal çıkar" olarak nitelendirdiği suyun erişilebilirliğinin her koşulda korunacağının altını çizdi.

"(Olası bir savaş) Bölge için felaketle sonuçlanabilir"

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf da Amerikan basın kuruluşu New York Times'a verdiği demeçte, uluslararası müfettişlerce yürütülecek her türlü soruşturmada işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Hindistan'ın, saldırıyı İndus Suları Anlaşması'nı askıya almak için bahane olarak kullandığını savunan Asıf, Yeni Delhi hükümetinin "kanıt ya da soruşturma olmaksızın" Pakistan'ı suçladığını kaydetti.

Asıf, "Bir savaşın alevlenmesini istemiyoruz çünkü bu, bölge için felaketle sonuçlanabilir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pahalgam bölgesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri paylaşıldı.

Saldırının şiddetle kınandığı ve terörün, "uluslararası barış ve güvenliğin önündeki en büyük tehditlerden biri" olduğu vurgulanan açıklamada, saldırının tüm sorumlularının yargı önüne getirilmesi konusunda tüm üye devletlere işbirliği çağrısı yapıldı.

Sınır hattında Pakistan ile Hint güçleri arasında çatışma

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'ndaki bazı noktalarda askeri birlikler arasında karşılıklı ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, herhangi bir can kaybının rapor edilmediği belirtildi.

Dün de Kontrol Hattı boyunca askeri birlikler arasında "küçük çaplı karşılıklı çatışmalar" yaşanmıştı.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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