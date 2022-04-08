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Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han: Mahkemenin gensoru kararı hayal kırıklığı oldu

Pakistan Başbakanı İmran Han, Anayasa Mahkemesinin kendisine karşı güvensizlik oylamasının önünü açan kararıyla ilgili, "Mahkeme en azından tehdit mektubunu inceleyip değerlendirmeliydi. Bu sebeple hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 08.04.2022
Pakistan Başbakanı İmran Han: Mahkemenin gensoru kararı hayal kırıklığı oldu

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Han, yarın kendisine karşı gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesi televizyonlardan ulusa seslendi.

Han, Anayasa Mahkemesinin güvensizlik oylamasına dair kararıyla ilgili, "Mahkeme en azından (yabancı komploya dair) tehdit mektubunu inceleyip bizim doğru söyleyip söylemediğimizi değerlendirmeliydi. Bu sebeple hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Bu konunun çok büyük bir mesele olduğunu ifade eden Han, "Mahkemede (tehdit mektubu) buna dair bir tartışma olmadı. Ancak mahkemenin kararına saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.

Han, güvensizlik oylamasında yabancı müdahale olduğuna işaret ederek, mahkemenin en azından yabancı komployla ilgili soruşturma başlatması gerektiğini ancak bunun da gerçekleşmediğini aktardı.

Muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardında ABD'nin olduğuna dair suçlamalarını sürdüren Han, "Parlamento üyelerinden birkaçı birkaç ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine gitti ve orada kendilerine Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirileceği söylendi." ifadelerini kullandı.

Han, Pakistan'da "ithal edilmiş" bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini belirterek, 10 Nisan akşamı tüm ülkeyi sokaklara çağırdı.

Han'a karşı yarın Meclis'te güvensizlik oylaması gerçekleştirilecek.

Dün, Anayasa Mahkemesi verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı.

Amerikalı diplomat

Ary News televizyonunda 3 Nisan'da yayınlanan haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.

Han, 2 Nisan'da, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

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