Dolar
43.96
Euro
51.90
Altın
5,189.58
ETH/USDT
2,017.70
BTC/USDT
66,942.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalar devam ediyor

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor.

Dilara Karataş  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalar devam ediyor

Ankara

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.

Operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini, 9 noktanın da ele geçirildiğini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil birçok mevzi ile 80'den fazla araç ve silah imha edildiğini ifade etti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, X'ten yaptığı paylaşımda, "NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın durumu "normal tutmak" için diplomasi yürüttüğünü aktaran Asıf, artık "sabırlarının tükendiğini" belirtti.

Asıf, "Artık aramızda açık savaş var." ifadesine yer verdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de X'teki paylaşımında, Afganistan'ın saldırılarını kınadı.

Tolo News'ün haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini ileri sürdü.

Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini iddia etti.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtmişti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin Belçika'daki iftar programına telefonla bağlandı
Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
Sındırgı'da çocuklar için iftar düzenlendi
Adalet Bakanı Gürlek: Amacımız avukatların mesleğini güven içinde, saygınlıkla icra edebileceği bir ortam hazırlamak
Bakan Güler: Çok daha güçlü bir Türkiye hedefiyle süreci başarıyla sonuca ulaştırma noktasında kararlıyız
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalar devam ediyor

Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalar devam ediyor

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın hava saldırılarına misilleme yapıldığını açıkladı

Afganistan, Pakistan'ın hava saldırılarında 18 kişinin öldüğünü açıkladı

Pakistan'da çıkan çatışmada 5 militan etkisiz hale getirildi, 2 asker öldü

Pakistan'da çıkan çatışmada 5 militan etkisiz hale getirildi, 2 asker öldü
Afganistan'ın doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem
Pakistan'da apartmanda meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da apartmanda meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet