Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehri ŞİÖ ülkeleri liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağı Özbekistan'ın Semerkant şehri tarihi zenginlikleri ve görkemli kültürel yapılarıyla dikkati çekiyor.
Semerkant
Tarihi Büyük İpek Yolu güzergahında yerleşen Semerkant, ülkenin en büyük ikinci şehri olmasının yanı sıra milattan önce 8'inci yüzyıla dayanan köklü tarihini yansıtan binden fazla kültürel yapıya da ev sahipliği yapıyor.
Çeşitli dönemlerde aralarında Batı Karahanlı, Şeybani ve Timurluların da bulunduğu birçok Türk devletine başkentlik yapan Semerkant, Orta Çağ'da inşa edilen mavi kubbeli camileri ve medreseleri, çinilerle bezeli kervansarayları, göğe uzanan minareleriyle görenleri hayran bırakıyor.
Yüzyıllar boyunca Çin ile Avrupa arasındaki Büyük İpek Yolu üzerinde kilit konumdaki Semerkant, dönemin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmanın yanında Orta Çağ'da dünyanın bilim merkezlerinden biri de oldu. Ünü bugünlere kadar gelen İmam Maturudi, Uluğbey, Ali Kuşçu, Devletşah Semerkandi gibi yüzlerce ulema ve bilim insanı bu topraklarda yetişti.
Semerkant, Orta Asya Türk mimarisinin ender örneklerinden Registan Meydanı, Emeviler döneminde İslam'ı yaymak için bölgeye gelerek şehit düşen ve Hz. Muhammed'in kuzeni olan Kusem bin Abbas'ın türbesinin bulunduğu Şah-i Zinde Külliyesi, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur'un mezarının yer aldığı Gur-i Emir Türbesi, ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Timur Sultanı Mirza Uluğ Bey'in inşa ettirdiği Uluğ Bey Gözlemevi, Timur'un eşi Bibi Hanım adına inşa edilmiş Bibi Hanım Medresesi, 712'de inşa edilen Orta Asya'daki ilk camilerden Hazret Hızır Camisi gibi binden fazla tarihi ve kültürel yapıyı bulunduruyor.
UNESCO himayesinde, 2007'de, kuruluşunun 2 bin 750'nci yıl dönümü kutlanan Semerkant, 2001'de Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.
Semerkant, tarihindeki en büyük zirveye hazırlanıyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde 15-16 Eylül'de Semerkant'ta yapılacak zirveye Şanghay İşbirliği Örgütüne üye, gözlemci ve davetli ülkelerin devlet başkanları katılacak.
Tarihindeki en büyük zirveye hazırlanan Semerkant'taki zirveye, örgüte üye Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davet ettiği Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 14 ülkenin devlet başkanları ile 10 uluslararası kuruluşun üst düzey yöneticilerinin katılması öngörülüyor.
Özbekistan'ın dördüncü kez ev sahipliği yapacağı zirve, tarihi Semerkant'ta 400 hektarlık alanda yeni inşa edilen "İpek Yolu Semerkant" turizm merkezindeki yeni kongre merkezinde düzenlenecek. 18 bin metrekare kapalı alana sahip ve 3 bin 500 kişi kapasiteli, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki en büyük kongre merkezi 13 toplantı salonundan oluşuyor.
Geniş güvenlik önlemleri alınıyor
Semerkant'ta zirvenin yapılacağı günlerde geniş güvenlik önlemleri alınması beklenirken bunun için ülkenin diğer bölgelerinden çok sayıda emniyet görevlisi geçici olarak Semerkant'ta görevlendirmiş bulunuyor.
Güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş ve araçların şehir genelinde hareket etmelerinde bazı kısıtlamaların getirilmesi öngörülürken zirvenin yapılacağı tarihlerde şehir merkezinde araçların hareket etmesi geçici olarak yasaklanacak, toplu taşıtların hareketlerinde ise kısıtlamalar yapılacak.
Zirve nedeniyle, Semerkant'taki tüm okul, lise ve üniversiteler geçici olarak tatil edilirken 14-16 Eylül'de Semerkant Havalimanı zirve katılımcılarının dışındaki tüm uçuşlara kapatılacak.
15 Haziran 2001'de kurulan ŞİÖ'ye üye ülkeler Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan olarak sıralanıyor. Türkiye, örgüte 2012'de Diyalog Ortağı olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.