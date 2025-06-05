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Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

Özbekistan Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Mutlu Demirtaştan  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

İstanbul

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 9. hafta maçında Özbekistan, Al Nahyan Stadı'nda konuk olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 18 yapan Özbekistan, bitime bir hafta kala grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

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İlk kez Dünya Kupası'na katılacak Özbekistan'ın yanı sıra İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, şu ana kadar turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

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