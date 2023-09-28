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Dünya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir işletme deposunda patlama meydana geldi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda meydana gelen patlama nedeniyle yaralananlar olduğu bildirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir işletme deposunda patlama meydana geldi

Taşkent

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yaralananlar oldu.

Yaralananlar hastaneye kaldırılırken çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Öte yandan, patlama sesi Taşkent'in bir çok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı.

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