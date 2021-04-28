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Dünya

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye gitmek için yola çıkan 2 bin göçmenin Meksika'da kaybolduğu belirtildi

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenlerden 2 bininin ailesi, yakınlarının Meksika'da kaybolduğunu bildirdi.

Sinan Doğan   | 28.04.2021
Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye gitmek için yola çıkan 2 bin göçmenin Meksika'da kaybolduğu belirtildi

Bogota

Meksika Kamu İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu (FMOPDH), hazırladığı raporda, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçarak daha iyi bir hayat için yola çıkan göçmenlerin durumuna ilişkin verileri paylaştı.

Raporda, El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenlerden 2 bininin ailesinin, yakınlarının Meksika'da kaybolduğunu bildirdiği belirtilerek göçmenlere karşı şiddet uygulandığı anımsatıldı.

FMOPDH raporunda, göçmenlerin korunmasına yönelik uluslararası ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Meksika'nın göçü durdurmak için 8 binden fazla güvenlik kuvvetini, ülkenin kuzey ve güney sınırlarına konuşlandırmasının tehlike yaratacağına işaret edilen raporda, "Göçmenler, farklı güzergahları kullanmak zorunda kalıyor, organize suç örgütlerinin şiddetine maruz kalıyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, uyuşturucu kartellerinin, ABD'ye ulaşabilmek için haftalarca yürümek zorunda kalan göçmenlerin çaresizliğinden faydalanarak ucuz işlerde çalışmaya zorlamasının ciddi insan hakları ihlallerine yol açtığına dikkat çekildi.

Guatemala, Honduras ve El Salvador, güney sınırında bulundukları ABD'ye en çok göç veren ülkeler arasında yer alıyor.

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminden (CBP) 2 Nisan'da yapılan açıklamada, martta ABD-Meksika sınırını geçmeye çalışırken yakalanan göçmen sayısının 171 bini aştığı ve bunun, 2006'dan bu yana görülen en yüksek sayı olduğu kaydedilmişti.

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