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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Olumsuz hava şartları nedeniyle Gazzelilerin sığındığı 10 bin çadır parçalandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan kaçan Filistinlilerin sahil bölgesine kurduğu çadırlar, iki gün etkili olan olumsuz hava şartları ve dalgalar nedeniyle parçalandı.

Iyad Nabolsi, Hamdi Yıldız  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Olumsuz hava şartları nedeniyle Gazzelilerin sığındığı 10 bin çadır parçalandı

Istanbul

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, son iki günde 10 bin çadırın denize sürüklendiği ya da dalgaların etkisiyle parçalandığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yüz binlerce yerinden edilmiş kişiyi kurtarmak için uluslararası topluma, dünyanın tüm ülkelerine ve tüm uluslararası kuruluşlara acil insani yardım çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun, bölgeye gönderilen 250 bin çadır ve karavanın Gazze Şeridi'ne girişine engel olduğu aktarılan açıklamada, yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yüzde 81'inin kullanılamaz durumda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca 135 bin çadırdan 110 bininin yıprandığı derhal değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in zorunlu göç dayatması nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının her geçen gün arttığına işaret eden açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin 5 defadan fazla bulunduğu yerden ayrılarak başka bir bölgeye geçmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

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