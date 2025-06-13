Dolar
39.43
Euro
45.46
Altın
3,418.20
ETH/USDT
2,514.10
BTC/USDT
104,593.00
BIST 100
9,118.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Olağanüstü hal tedbirleri gerekçesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacak

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından alınan olağanüstü hal tedbirleri gerekçesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

Faruk Hanedar  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Olağanüstü hal tedbirleri gerekçesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacak

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığı bildirildi.

Olağanüstü hal tedbirleri kapsamında toplantıların yasaklanması gerekçesiyle Aksa'da ibadetlerin sadece görevliler tarafından yapılabileceği, cuma namazına cemaatin katılamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine giriş ve çıkışların İsrail polisi tarafından kapatıldığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin Vakıflar Bakanlığı, El Halil'deki İbrahim Camisi'nde de cuma namazının kılınamayacağını belirterek kutsal mekanlardaki İsrail ihlalinin durdurulması çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail basınındaki haberlere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin kentlerinin giriş ve çıkışlarının İsrail askerleri tarafından kapatıldığı, bölgede Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan Yahudi yerleşimlerinde ise güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava yolu şirketleri İsrail’in İran saldırısının ardından bölgeye uçuşları iptal etti
İstanbul'da uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonda 2,5 milyondan fazla hap ele geçirildi
Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bingöl'de 2 bin 100 rakımdaki ormanda kartal yavruları yuvalarında görüntülendi
İzmir'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump: İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı

ABD Başkanı Trump: İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı

Hava yolu şirketleri İsrail’in İran saldırısının ardından bölgeye uçuşları iptal etti

Olağanüstü hal tedbirleri gerekçesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacak

Madleen gemisinden alıkonulan 3 aktivist, İran'a saldırılar nedeniyle İsrail'de kaldı

Madleen gemisinden alıkonulan 3 aktivist, İran'a saldırılar nedeniyle İsrail'de kaldı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, nükleer güvenlik için İran’a gidebileceğini duyurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, nükleer güvenlik için İran’a gidebileceğini duyurdu
UAEA'nın İran kararı "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı" gündeme getirdi

UAEA'nın İran kararı "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı" gündeme getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet