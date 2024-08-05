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Dünya

Nükleer silahlar karşısında en fazla çocuklar savunmasız kalıyor

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN), nükleer silahlar karşısında en fazla çocukların savunmasız kaldığını ve bunlardan orantısız etkilendiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Nükleer silahlar karşısında en fazla çocuklar savunmasız kalıyor

Cenevre

ICAN, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve üç gün sonra 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79'uncu yıl dönümünde "Nükleer Silahların Çocuklar Üzerindeki Etkileri" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, çocukların nükleer silahların etkilerine karşı çok daha savunmasız olduğu, bunların kullanımından ve test edilmesinden orantısız bir şekilde zarar gördüğü yer aldı.

Ülkelerin, silahlı çatışmalarda çocukları zarardan korumak için Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi de dahil uluslararası anlaşmalara bağlı olduğu hatırlatılan raporda, tüm ülkelere bu taahhüdü yerine getirme çağrısı yapıldı.

2021'de yürürlüğe giren ve nükleer silahsız bir dünyaya giden yolu sağlamayı amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na katılma davetinin de yapıldığı raporda, bugüne kadar 97 ülkenin bu anlaşmayı imzaladığı, onayladığı veya kabul ettiği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ICAN İcra Direktörü Melissa Parke, "Raporumuz, nükleer silahlı tüm devletlerin hükümetlerine ve küresel kamuoyuna, dünyayı nükleer silahlardan kurtarmak için acil eylem gerektiğine dair korkunç bir uyarıdır." ifadelerini kullandı.

Raporun yazarı Tim Wright, "Çocuklar bu kitlesel yıkıma neden olan silahların geliştirilmesinde hiçbir rol oynamadı ancak gelecekte kullanılmaları durumunda en çok zarar görecek olanlar çocuklar olacak. Bu tür silahların acilen ortadan kaldırılmasının sayısız nedenlerinden biri de bu." değerlendirmesinde bulundu.

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