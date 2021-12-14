Dolar
14.18
Euro
15.99
Altın
1,787.40
ETH/USDT
3,750.80
BTC/USDT
46,728.00
BIST 100
2,139.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor

Norveç'te hükümet, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler aldı.

Atila Altuntaş   | 14.12.2021
Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor

Stockholms Lan

Başbakan Jonas Gahr Store, düzenlediği basın toplantısında, bu gece yarısından itibaren Kovid-19'a yönelik yeni kısıtlamaların hayata geçirileceğini duyurdu.

Kısıtlamaların ilk etapta 4 hafta süreceğini kaydeden Store, restoran ve barlarda alkol satışının durdurulacağını ve insanların evden çalışmaya teşvik edileceğini belirtti.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamada da cenazelere katılımın 50, diğer toplantılara katılımın ise 20 kişiyle sınırlandırıldığı bildirildi.

Kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirildiği aktarılan açıklamada, evlerde birer metre arayla oturmak şartıyla 10 kişinin, Noel Bayramı'nda da 20 kişinin misafir alınmasına izin verileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Kovid-19 aşısının 2. dozu ile 3. dozu arasındaki sürenin 4,5 aya indirildiği vurgulanırken, 45 yaş ve üstündekilerin ocak ayının 15'ine kadar 3. doz aşılarını olmaları istendi.

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, Norveç'te bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1136'a çıkarken, vaka sayısı da 317 bin 887'ye yükseldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore’de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek can kaybı görüldü
Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor
Nijerya son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek
Avustralya her yıl yüz milyon doz mRNA aşısı üretecek
ABD'liler Omicron varyantına karşı endişelerinin artmasına rağmen yeterli önlem almıyor

Benzer haberler

Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor

Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor

Avustralya her yıl yüz milyon doz mRNA aşısı üretecek

Türkiye'de 18 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi

Kuzey İrlanda'da aşı pasaportu uygulaması yürürlüğe girdi

Kuzey İrlanda'da aşı pasaportu uygulaması yürürlüğe girdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bin 348'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bin 348'e çıktı
Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı

Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı