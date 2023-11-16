Dolar
28.66
Euro
31.10
Altın
1,981.37
ETH/USDT
1,957.20
BTC/USDT
36,000.00
BIST 100
7,780.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Norveç'te hükumetten bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısı

Norveç'te hükûmetin bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısına yönelik teklifini Parlamentonun büyük çoğunluğu kabul etti.

Aynur Şeyma Asan  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Norveç'te hükumetten bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısı

Ankara

Norveç basınında yer alan haberlere göre, hükûmet, Parlamentoda bağımsız bir Filistin devletinin tanımaya "hazır olunmasına" ilişkin teklif sundu.

Teklifte, hükumetin "herhangi bir nihai barış anlaşmasına bağlı olmamak üzere barış süreci üzerinde olumlu bir etkisi olduğunda bağımsız bir Filistin devletinin koşulsuz tanınması" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, Parlamentodaki partilerin büyük çoğunluğunun kabul ettiği teklifte, Filistin devletinin "hemen tanınmayacağı" ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamalarına tepki
Bakan Fidan: İsrail'in Gazze'deki zulmü, KEİ coğrafyasının da bağışık kalamayacağı coğrafi tırmanma riski oluşturuyor
Esen Kart 11 ilde 64 bin 761 afetzede aileye ulaştırıldı
İletişim Başkanlığı Almanya'da "Uluslararası Sistemin Açmazı: Nereye Gidiyoruz?" başlıklı toplantı düzenledi
Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Benzer haberler

Norveç'te hükumetten bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısı

Norveç'te hükumetten bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısı

Hollanda'nın birçok şehrinde Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

Pakistan: İsrail kasıtlı olarak Gazze'yi Filistinliler için yaşanmaz hale getiriyor

BM: İsrail'in BMGK kararına verdiği tepkiyi üzüntüyle karşılıyoruz

BM: İsrail'in BMGK kararına verdiği tepkiyi üzüntüyle karşılıyoruz
BM: Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti

BM: Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti
Gazze Limanını ele geçirdiğini duyuran İsrail, Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı yıktı

Gazze Limanını ele geçirdiğini duyuran İsrail, Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı yıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet