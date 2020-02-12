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Dünya

Nissan, Ghosn'a 90 milyon dolar tazminat talebiyle dava açtı

Nissan, Japonya'da adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'a 90 milyon dolar tazminat talebiyle dava açtı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 12.02.2020
Nissan, Ghosn'a 90 milyon dolar tazminat talebiyle dava açtı

Ankara

Kyodo'nun haberine göre, Nissan, Carlos Ghosn'un "yıllar süren yozlaşmış uygulamaları" nedeniyle şirketin zarara uğradığını savundu. 

Şirketin Japonya'da açtığı davada, "Ghosn'un şirket yöneticisi olarak güvene dayalı görevini kötüye kullanması, Nissan'ın kaynakları ve varlıklarını suistimali" ile bağlantılı finansal zarar için 90 milyon dolar tazminat talep edildi.

Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamış, kırmızı bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.

Diğer yandan Tokyo Savcılığı 30 Ocak'ta Ghosn hakkında, şartlı serbestlik koşullarını ihlal ederek ülkeden ayrılmasının göçmenlik denetim yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeden yakalama kararı çıkartmıştı.

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