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Dünya

Nijerya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e çıktı, 8 bin 400 kişi yerinden oldu

Nijerya'nın kuzeyindeki Adamawa eyaletinde sağanakların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi, 8 bin 400 kişi yerinden oldu.

Adam Abu-bashal   | 29.08.2022
Nijerya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e çıktı, 8 bin 400 kişi yerinden oldu

Abuja

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Genel Sekreteri Sulaiman Muhammad, yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14'e çıktığını belirtti.

Muhammad, seller nedeniyle yaklaşık 8 bin 400 kişinin yerinden olduğunu, bunlardan 5 bin 352'sinin bölgedeki okullara sığındığını kaydetti.

Sellerin milyonlarca dolar hasara yol açtığını aktaran Muhammad, hükümetin selzedelere acil insani yardım gönderdiğini ifade etti.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Nijerya'nın Kano ve Jigawa eyaletlerinde sağanakların yol açtığı sellerde 225 yerleşim yeri sular altında kalmıştı.

Avrupa Birliği, Nijerya'nın 5 eyaletindeki selin etkisini azaltmak için acil durum hazırlığı olarak 70 bin avro destek sağlamıştı.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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