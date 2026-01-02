Dolar
43.04
Euro
50.50
Altın
4,369.68
ETH/USDT
3,045.00
BTC/USDT
89,171.00
BIST 100
11,460.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, görevinin ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etti.

Emirhan Demir  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti

Ankara

The New York Times gazetesinin haberine göre Mamdani, dün yemin ederek göreve başlamasının ardından kendinden önceki dönemde atılan bazı adımlara karşı tedbir aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mamdani, imzaladığı kararnameyle, Adams'ın yolsuzlukla suçlandığı Eylül 2024'ten itibaren yürürlüğe koyduğu tüm kararnamelerini geçersiz kıldı.

İptal edilen kararnameler arasında Adams'ın, yetkisini İsrail'e destek verme amacıyla kullandığı kararlar da bulunuyor.

Bunlar arasında geçen ay imzalanan bir kararname, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini veya İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklıyordu.

Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı bir diğer kararname ise Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) kavramının İsrail'e yönelik belirli türden eleştirileri kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyordu.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" olmuştu.

CBS News kanalının verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullanmış, bunun "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" olduğu vurgulanmıştı.

Mamdani, dün halka açık alanda binlerce New Yorklunun katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına yeniden başlandı
Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı
AFAD, bazı iller için çığ uyarısında bulundu
Altındağ'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Mescid-i Aksa’ya 2025'te Filistin topraklarını gasbeden 65 binden fazla İsrailli baskın düzenledi

İsrail'in Somaliland'ı tanıması, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırısını tetikledi

İsrail'in Somaliland'ı tanıması, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırısını tetikledi
Bolu'da tatilci sıfırın altında 10 derecede buz tutmuş havuza girdi

Bolu'da tatilci sıfırın altında 10 derecede buz tutmuş havuza girdi
Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet