New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'a kadar kaldırılması hedefleniyor
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını 1 Temmuz'a kadar kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
New York
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De Blasio, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Mağazaların, işyerlerinin, ofislerin, tiyatroların tam olarak açılması için hazırız." dedi.
Şehirdeki yetişkinlerin yarısının en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırdığına ve hastaneye kaldırılma oranlarındaki azalmalara işaret eden de Blasio, "Kesin söyleyebileceğimiz şey, Kovid-19'a New York'ta alan bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.
De Blasio, halen üzerinde çalışılması gereken detaylar bulunmakla birlikte 1 Temmuz itibarıyla şehirdeki Kovid-19 sınırlamalarının tamamen kaldırılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Ülkedeki Kovid-19 verilerini takip eden Johns Hopkins Üniversitesine göre, New York, 52 bin 140 can kaybı ile ölümlerin 62 bine yaklaştığı California eyaletinden sonra ikinci sırada yer alıyor.
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