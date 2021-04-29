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Dünya, Koronavirüs

New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'a kadar kaldırılması hedefleniyor

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını 1 Temmuz'a kadar kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Islam Doğru   | 29.04.2021
New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'a kadar kaldırılması hedefleniyor

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

De Blasio, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Mağazaların, işyerlerinin, ofislerin, tiyatroların tam olarak açılması için hazırız." dedi.

Şehirdeki yetişkinlerin yarısının en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırdığına ve hastaneye kaldırılma oranlarındaki azalmalara işaret eden de Blasio, "Kesin söyleyebileceğimiz şey, Kovid-19'a New York'ta alan bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

De Blasio, halen üzerinde çalışılması gereken detaylar bulunmakla birlikte 1 Temmuz itibarıyla şehirdeki Kovid-19 sınırlamalarının tamamen kaldırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ülkedeki Kovid-19 verilerini takip eden Johns Hopkins Üniversitesine göre, New York, 52 bin 140 can kaybı ile ölümlerin 62 bine yaklaştığı California eyaletinden sonra ikinci sırada yer alıyor.


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