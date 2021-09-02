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Dünya

New York ve New Jersey'deki şiddetli yağışın neden olduğu selde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren İda Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu New York ve New Jersey'de hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Betül Yürük   | 02.09.2021
New York ve New Jersey'deki şiddetli yağışın neden olduğu selde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

New York

ABD'nin güneyinde Louisiana eyaletini vurduktan sonra kuzeydoğu yakasında etkili olan İda Kasırgası can kayıplarına neden oldu ve ciddi hasar bıraktı. New Jersey'de bir evde 5 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu yetkililer selde ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun acil durum ilan ettiği kentte metro istasyonlarını su bastı, New Jersey'nin güneyinde oluşan hortum evlerin çatılarının yıkılmasına neden oldu. Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde de bir otoyol sular altında kaldı.

New York İtfaiye Departmanı, kentte çok sayıda kişiyi mahsur kaldıkları araçlarından ve su basan metro istasyonlarından çıkardı.

New York Metropolitan Ulaşım Birimi, yaptığı açıklamada, bazı metro istasyonlarında ulaşımın askıya alındığını bildirdi. Sabah saatlerinde de selden zarar gören metro istasyonlarında ulaşımın yapılamadığı görüldü.

New Jersey'de ise Newark Havalimanını şiddetli yağış nedeniyle su bastı ve 190 uçuş iptal edildi.

New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi de elektrik kesintilerinden etkilendi.

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