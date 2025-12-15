Dolar
Dünya

Netflix, Warner Bros.'u satın alma kararının değişmediğini belirtti

Netflix'in eş üst yöneticileri, Warner Bros.'un satın alınması konusundaki tutumlarının değişmediğini belirterek, "Süreci başarıyla tamamlayacağımızdan eminiz ve önümüzdeki dönem için gerçekten heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Netflix, Warner Bros.'u satın alma kararının değişmediğini belirtti

New York

Netflix'in eş üst yöneticileri (CEO) Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros.'un satın alınması konusundaki tutumlarının değişmediğini belirterek, "Süreci başarıyla tamamlayacağımızdan eminiz ve önümüzdeki dönem için gerçekten heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Sarandos ile Peters, şirket çalışanlarına yazdığı mektupta, Warner Bros.'u satın alma konusunda şirketin gerekçelerini açıkladı.

Şirketin satın alınması konusundaki tutumunun değişmediği vurgulanan mektupta, Netflix ile Warner Bros.'un güçlerini birleştirmesinin tüketicilere daha fazla seçenek ile değer sunacağına ve uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğine inanıldığı kaydedildi.

Mektupta, Paramount'un karşı teklifinin "tamamen beklenen bir gelişme" olduğuna işaret edilerek, "Ancak elimizde sağlam bir anlaşma var. Anlaşma, hissedarlarımız ile tüketiciler için çok iyi ve sektörde istihdam yaratmanın ve korumanın güçlü bir yolu. Süreci başarıyla tamamlayacağımızdan eminiz ve önümüzdeki dönem için gerçekten heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Warner Bros. Discovery ile vardıkları anlaşmanın yaratacağı değere inanıldığının altı çizilen mektupta, bu kapsamda gerekli onayların alınacağından da emin olunduğu aktarıldı.

Mektupta anlaşmanın tüketici, inovasyon, çalışan ve büyüme yanlısı olduğuna dikkati çekilerek, "Warner Bros. ile birleşsek bile ABD'deki izlenme payımız yalnızca yüzde 8'den yüzde 9'a çıkıyor. Bu da hala YouTube'un yüzde 13 ve olası bir Paramount-Warner Bros. Discovery birleşmesinin yüzde 14 olacak payının gerisinde." ifadeleri kullanıldı.

Warner Bros. Discovery'nin dağıtım modelinde sinema gösterimlerinin korunacağı kaydedilen mektupta, satın almanın "Hollywood'un sonu olacağı" söylentilerinin aksine, eğlence sektörü için bir kazanım olacağı vurgulandı.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Daha sonra, medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

