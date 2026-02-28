Dolar
logo
Dünya

Warner Bros. Discovery, Netflix ile birleşme anlaşmasını feshetti

Netflix, Warner Bros. Discovery ile yapılan birleşme anlaşmasının feshedildiğini, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini ödediğini açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Warner Bros. Discovery, Netflix ile birleşme anlaşmasını feshetti

Washington

Netflix tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Warner Bros. Discovery'nin Paramount'un revize edilmiş teklifini şirket açısından "üstün teklif" olarak değerlendirdiğini 26 Şubat'ta Netflix'e ilettiği kaydedildi.

Warner Bros. Discovery'nin Paramount ile birleşme anlaşması ve planı imzalamak amacıyla Netflix ile yaptığı anlaşmayı feshettiği belirtilen bildirimde, bununla eş zamanlı olarak Paramount'un Warner Bros. Discovery adına Netflix'e ödenmesi gereken 2,8 milyar dolar tutarındaki fesih bedelini ödediği aktarıldı.

Warner Bros. Discovery, 26 Şubat'ta Paramount'un şirketi satın almak için sunduğu hisse başına 31 dolarlık son teklifinin Netflix ile planlanan birleşme anlaşması bağlamında şirket için "üstün bir teklif" olduğunu açıklamıştı.

Bu kapsamda birleşme anlaşmasında değişiklik önermesi için Netflix'e 4 iş günü süre tanınmış ancak şirket Warner Bros.'u satın almak için verdiği teklifi artırmayı reddettiğini duyurmuştu.

