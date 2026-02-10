Dolar
43.63
Euro
51.96
Altın
5,029.11
ETH/USDT
2,016.90
BTC/USDT
69,068.00
BIST 100
13,797.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD'ye taşıyan uçak, hakkındaki tutuklama kararına rağmen birkez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

Faruk Hanedar  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı

Kudüs

Flight Radar verilerine göre, öğle saatlerinde İsrail'den ayrılan ve hakkında UCM tarafından verilmiş tutuklama kararı bulunan Netanyahu'nun uçağı "Wing of Zion", Atlas Okyanusu'na ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere ABD'ye giden Netanyahu'nun bulunduğu uçak, 28 Aralık 2025'te Florida ziyareti için ABD'ye giderken Akdeniz ve Avrupa üzerinde çizdiğine yakın bir rotadan ABD'ye doğru yol aldı.

Netanyahu'nun uçağı, bir önceki ziyaret ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

Daha önceki ziyaretlerinde, tutuklanma korkusu nedeniyle pek çok ülkenin hava sahasına girmekten kaçındığı bilinen Netanyahu, Eylül 2025'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giderken, Yunanistan ve İtalya hava sahaları kullanmış, Fransa hava sahasına girmemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da kar nedeniyle köy okullarında eğitime bir gün ara verildi
Gümüşhane'de karlı arazide yiyecek arayan anne ayı ve yavrusu görüntülendi
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi kabul edildi
Bakırköy'de kaza yapan zabıta aracı denize düştü
Kayseri'de forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçan zanlı tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı

Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: İran konusunda ABD ve İsrail'in kırmızı çizgileri aynı

İsviçreli avukatlar, Dışişleri Bakanı Cassis'i "Gazze'de soykırıma yardım" suçlamasıyla UCM'ye şikayet etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, "gizli bir konu" hakkında güvenlik toplantısı gerçekleştirdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, "gizli bir konu" hakkında güvenlik toplantısı gerçekleştirdi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, "İran'a daha önce görmediği bir güçle karşılık verecekleri" tehdidi

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, "İran'a daha önce görmediği bir güçle karşılık verecekleri" tehdidi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet