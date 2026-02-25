Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Osmanlı’ya "işgalci" iftirası

Gazze'de soykırım yapan ve Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Osmanlı'ya "işgalci" dedi.

Faruk Hanedar  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Osmanlı’ya "işgalci" iftirası

Kudüs

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ziyareti kapsamında İsrail Meclisi'nde düzenlenen özel oturumda konuşan Netanyahu, Hindistan askerlerinin Birinci Dünya Savaşı'nda kendilerine yardım ettiğini iddia etti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında İsrail diye bir devlet bulunmamasına ve Filistin'deki Yahudi nüfusunun çok sınırlı olmasına rağmen, o dönemde İngiliz ordusu saflarında Osmanlı'ya karşı Filistin'de savaşan Hindistanlı askerlerin "kendilerinin (İsrail'in) özgürlüğüne yardım ettiğini" savunan Netanyahu, Osmanlı Devleti'ni "işgalci" olmakla suçladı.

Netanyahu, "Birinci Dünya Savaşı'nda biz henüz Osmanlı işgali altındayken bu ülkeyi özgürleştirmemize yardım edenler içinde Yahudi savaşçıların da bulunduğu İngiliz ordusu ve Hintli askerler ve komutanlardı." ifadesini kullanarak "Hindistan askerlerinin bizim için can vermesini unutmayacağız." iddiasında bulundu.

Hindistan'ın yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusuyla dev bir güç olduğunu söyleyen Netanyahu, İsrail'in ise küçük olmasına rağmen bir süper güç olduğunu savundu.

Netanyahu, Hindistan ile bir ittifak kuracaklarını belirterek Tevrat'a atıfla "Hindistan'dan Etiyopya'ya uzanan" imparatorluktan söz etti.

