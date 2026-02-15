Dolar
43.73
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
1,952.50
BTC/USDT
68,465.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu, İran'ın tüm nükleer programının ortadan kaldırılması gerektiğini savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran ile yapacağı bir anlaşmanın İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını değil, tüm nükleer programının ve altyapısının ortadan kaldırılmasını içermesi gerektiğini savundu.

Faruk Hanedar  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Netanyahu, İran'ın tüm nükleer programının ortadan kaldırılması gerektiğini savundu

Kudüs

Batı Kudüs'te düzenlenen bir konferansta konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, "İran'a odaklandıklarını" söyledi.

Netanyahu, ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanacaksa bu anlaşmanın birkaç bileşeninin olması gerektiğini ileri sürerek, bu bileşenlerin sadece İsrail'in değil, aynı zamanda ABD, bölge ve dünyanın da güvenliği için önemli olduğunu iddia etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öncelikle İran'ın tüm zenginleştirilmiş uranyumunun ülkeden dışarı çıkarılması gerektiğini savunan Netanyahu, bunun da yeterli olmayacağını ve ikinci olarak İran'ın tüm zenginleştirme kapasitesinin, bunu mümkün kılan tüm ekipman ve altyapının ortadan kaldırılması gerektiğini ileri sürdü.

Netanyahu, üçüncü olarak İran'ın balistik füze programının da ele alınması ve son olarak bölgedeki "vekillerine olan desteğini" kesmesi gerektiğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump'ın bir anlaşma için tüm ihtimalleri değerlendirmekte kararlı olduğunu söyleyen Netanyahu, Trump'ın İran'ın son müzakerelerde fırsatı kaçırdığı için bu kez kaçırma olasılığının düşük olduğu düşüncesini taşıdığını aktardı.

"Gazze'de ağır silah yok"

Netanyahu, Gazze'nin askerden arındırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması meselesine değinerek, "Gazze'de pratikte ağır silahlar yok. Toplar, tanklar yok, hiçbir şey yok. En fazla hasarı veren ağır silah AK-47 olarak bilinen." ifadelerini kullanarak silahsızlandırılma konusunun sadece ağır silahları içermeyeceği mesajı verdi.

Gazze Şeridi'nden tüfeklerin, roketlerin ve roket atarların tamamının dışarı çıkarılması gerektiğini savunan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın planına bir şans verdiklerini söyledi.

İsrail Başbakanı, Gazze'deki 500 kilometrelik tünel ağının yaklaşık 150 kilometresini yıktıklarını ileri sürerek, "Bu işi tamamlamalıyız. Gazze, İsrail Devleti için bir daha asla tehdit oluşturmayacaktır." iddiasında bulundu.

ABD yardımları

ABD'nin İsrail'i "örnek müttefik" kabul ettiğini savunan Netanyahu, ABD'den aldıkları askeri yardımı aşamalı olarak azaltmak ve 10 yıl içinde sıfıra indirmek istediklerini kaydetti.

Netanyahu, "Mevcut mutabakat metnine göre kalan üç yıl ve sonraki yedi yıl içinde, bu yardımı sıfıra indireceğiz. İsrail, kendi başına savaştığı gibi, kendi kendine de yetebilecek. Hedefimiz, İsrail'de bağımsız bir silah endüstrisi kurmak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'da beklenen kuvvetli yağışa ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik "sosyal medya düzenlemesi" paylaşımı
Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan lisede yarın eğitime ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye giden Çağrı Bey sondaj gemisi personeline başarı diledi
Ankara'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Netanyahu, İran'ın tüm nükleer programının ortadan kaldırılması gerektiğini savundu

Netanyahu, İran'ın tüm nükleer programının ortadan kaldırılması gerektiğini savundu

İran Cumhurbaşkanı'ndan ekonomik sorunlara ilişkin uyarı: Toplumumuz yaralı

İranlı yetkili, ABD ile müzakerelerde enerjide ortak yatırım alanları gibi ekonomik başlıkların ele alındığını söyledi

Kanada, İran ile bağlantılı 7 kişiye yaptırım kararı aldığını duyurdu

Kanada, İran ile bağlantılı 7 kişiye yaptırım kararı aldığını duyurdu
Trump ve Netanyahu'nun, petrol satışlarıyla İran'a baskıyı artırma konusunda anlaştığı iddia edildi

Trump ve Netanyahu'nun, petrol satışlarıyla İran'a baskıyı artırma konusunda anlaştığı iddia edildi
Axios: ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun salı Cenevre'de yapılması bekleniyor

Axios: ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun salı Cenevre'de yapılması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet