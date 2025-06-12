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Dünya

Netanyahu'nun ABD'den İsrail-Suriye müzakerelerinde arabuluculuk yapmasını istediği iddia edildi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la yaptığı görüşmede, Suriye'nin yeni yönetimiyle müzakerelere başlamak istediği ve bu sürece ABD'nin arabuluculuk etmesini talep ettiği iddia edildi.

Zeynep Katre Oran  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Netanyahu'nun ABD'den İsrail-Suriye müzakerelerinde arabuluculuk yapmasını istediği iddia edildi

Ankara

Axios haber sitesine konuşan İsrail'den ismi açıklanmayan 2 üst düzey yetkiliye göre, Netanyahu hükümeti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilk olarak dolaylı yollarla mesajlaşmalarda bulundu, ardından üçüncü ülkelerde gizli toplantılar gerçekleştirdi.

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Yetkililer,  Binyamin Netanyahu'nun, Şara'nın ABD yönetimi ile yakın ilişkiler kurma isteğini "diplomatik fırsat" olarak gördüğünü belirtti.

Netanyahu'nun, Suriye ile yeni bir güvenlik anlaşması sağlanması için müzakerelerde bulunmaya ve tam kapsamlı barış anlaşmasına doğru ilerlemeye istekli olduğunu ileri süren yetkililer, gerçekleşmesi halinde bunun, 2011'den beri iki ülke arasında yapılacak ilk resmi temas olacağına işaret etti.

Yetkililer, Netanyahu'nun ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la geçen haftaki görüşmesinde, Şam yönetimi ile Washington arabuluculuğunda müzakereleri başlatmak istediğini ilettiğini öne sürdü.

Barrack, Şara'nın İsrail'le görüşmeye açık olduğunu belirtirken, yetkililer, İsrail'in yeni bir anlaşma imzalanana kadar Suriye'deki askeri varlıklarını sürdüreceğini ABD tarafına ilettiklerini ileri sürdü.

Yetkililere göre, Netanyahu'nun hedefi, 1974 tarihli anlaşmayı bazı değişikliklerle güncelleyerek yeni bir güvenlik düzenlemesi üzerinde çalışmak ve nihayetinde iki ülke arasında barış anlaşmasına varmak.

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