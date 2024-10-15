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Dünya

Netanyahu'nun ABD yönetimine "İran'da nükleer ve petrol tesislerini hedef almayacaklarını" söylediği iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD yönetimine İran'daki nükleer ve petrol tesislerini hedef almayacaklarını ancak askeri altyapıya saldıracaklarını bildirdiği öne sürüldü.

Burak Dağ  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Netanyahu'nun ABD yönetimine "İran'da nükleer ve petrol tesislerini hedef almayacaklarını" söylediği iddiası

Ankara

Washington Post gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi biri ABD'li iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile geçen çarşamba yaptığı görüşmede İsrail'in İran'daki askeri tesisleri hedef alacağını aktardı.

Gazeteye konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Biden yönetimine İsrail ordusunun "İran'daki petrol ya da nükleer tesisler yerine askeri tesisleri vurmaya hazır olduğunu" söylediğini belirtti.

Washington Post'a konuşan yetkililerden biri, İsrail'in misillemesinin "ABD seçimlerine siyasi müdahale" algısından kaçınacak şekilde ayarlanacağını söyleyerek, Netanyahu'nun İsrail saldırısının kapsamının başkanlık yarışını yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu anladığını kaydetti.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkili ise Netanyahu'nun bu görüşmede daha önce olduğundan "daha ılımlı bir yerde" durduğunu söyledi.

Her iki yetkili de başbakanın tutumundaki belirgin yumuşamanın Biden'ın İsrail'e güçlü bir füze savunma sistemi gönderme kararında etkili olduğunu aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada "ABD'nin görüşlerini dinliyoruz ancak nihai kararlarımızı ulusal çıkarlarımıza göre vereceğiz" ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail'in İran'a saldırıyı ABD seçimlerinden önce gerçekleştireceği iddiası

Washington Post’a konuşan bir başka yetkili ise İsrail’in İran’a saldırıyı 5 Kasım’da düzenlenecek ABD seçimlerinden önce gerçekleştireceğini, harekete geçilmemesinin İran tarafından bir zayıflık işareti olarak yorumlanabileceğini söyledi.

Yetkili, "Bu bir dizi yanıttan biri olacak" ifadesini kullandı.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de "İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e" füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

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