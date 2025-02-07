Dolar
35.99
Euro
37.40
Altın
2,864.88
ETH/USDT
2,722.50
BTC/USDT
96,931.00
BIST 100
9,836.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da “Enflasyon Raporu 2025-I”in bilgilendirme toplantısında konuşuyor. İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu'dan "Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi toprakları üzerinde kurabilir" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir." dedi.

Mustafa Deveci, Mahmut Geldi  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Netanyahu'dan "Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi toprakları üzerinde kurabilir" açıklaması

Ankara

Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Filistin devletinin kurulmasını kabul etmeyeceğini dile getiren Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasının Hamas'a zafer, İsrail'e ise yenilgi olacağını" savundu.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Filistin devletinin kurulması şartıyla herhangi bir ülkeyle normalleşmeyi kabul etmeyeceğini dile getirerek, "İsrail devletini tehlikeye atacak bir anlaşma yapmayacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartından vazgeçtiğini iddia etmişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın iddiasını yalanlayan yazılı bir açıklama yaparak, Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumunun kesin ve sarsılmaz olduğu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu tutumu hiçbir koşulda yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir biçimde teyit ettiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı
Sağlık Bakanlığı, hastane yerleşkelerindeki sahipsiz hayvanlara ilişkin illere yazı gönderdi
Ankara'da sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişi vefat etti
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya Bakanlık itiraz etti

Benzer haberler

Netanyahu'dan "Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi toprakları üzerinde kurabilir" açıklaması

Netanyahu'dan "Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi toprakları üzerinde kurabilir" açıklaması

Gallant, Gazze'ye saldırılarda İsrailli esirlerin güvenliğini göz ardı ettiklerini itiraf etti

Rubio, Trump'ın Gazze'nin yeniden inşası için ülkeleri "harekete geçirmeye" çalıştığını savundu

Trump'tan Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım

Trump'tan Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım
İsrail ordusu, yine ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki iki bölgede evlere saldırdı

İsrail ordusu, yine ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki iki bölgede evlere saldırdı
Gazze'de 226 arkeolojik alan İsrail saldırıları nedeniyle zarar gördü

Gazze'de 226 arkeolojik alan İsrail saldırıları nedeniyle zarar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet