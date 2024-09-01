Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.38
ETH/USDT
2,484.60
BTC/USDT
58,521.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. -VTR -
logo
Dünya

Netanyahu'dan, çocuk felci aşısı için Gazze'de genel ateşkes olacağı yönündeki açıklamalara yalanlama

Said Amori, Ali Semerci  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Netanyahu'dan, çocuk felci aşısı için Gazze'de genel ateşkes olacağı yönündeki açıklamalara yalanlama

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel bir ateşkes olacağı açıklamalarını yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla genel ateşkes olacağı yönündeki raporlar yanlıştır." fadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, yalnızca stoklanan malzemelerin geçebileceği bir insani koridora izin vereceği ve aşıların birkaç saat süreyle uygulanması için güvenli özel alanlar oluşturulacağı ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sezonun ilk avında Kocaelili balıkçıların ağına sardalya takıldı
Arnavutköy’de balıkçılar denize açıldı
Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
Bakan Yumaklı: Balıkçılık kurallarını 4 yıllık süreyle geçerli olmak üzere bir tebliğle yayınladık
Karabük'te sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Netanyahu'dan, çocuk felci aşısı için Gazze'de genel ateşkes olacağı yönündeki açıklamalara yalanlama

Netanyahu'dan, çocuk felci aşısı için Gazze'de genel ateşkes olacağı yönündeki açıklamalara yalanlama

İsrail, Gazze'de çok sayıda ceset bulduğunu duyururken, cesetlerin sayısı ve kimliğini açıklamadı

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'nin Deyr el-Belah ilinde çocuk felci aşısı bugün başlıyor ve 4 gün sürecek

Gazze'deki Filistin hükümeti çocuk felci aşısı için ateşkes çağrısında bulundu

Gazze'deki Filistin hükümeti çocuk felci aşısı için ateşkes çağrısında bulundu
İsrailliler, Gazze'de anlaşma ve hükümetin istifası talebiyle cumartesi gösterilerini sürdürdü

İsrailliler, Gazze'de anlaşma ve hükümetin istifası talebiyle cumartesi gösterilerini sürdürdü
Batı Şeria'da toprak gasbeden İsraillilerin su kaynağını ele geçirmesine karşı gösteri yapıldı

Batı Şeria'da toprak gasbeden İsraillilerin su kaynağını ele geçirmesine karşı gösteri yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet