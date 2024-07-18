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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Mısır sınırındaki İsrail işgalinin süreceğini yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki işgalin devam edeceğini söyledi.

Mustafa Deveci  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Mısır sınırındaki İsrail işgalinin süreceğini yineledi

Ankara

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine giderek buradaki İsrail askerleriyle bir araya geldi.

Askerlere hitaben konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail ile Hamas arasındaki olası esir takası mutabakatını geciktirmediğini aksine ilerlettiğini iddia etti.

Netanyahu, "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı ve Refah Sınır Kapısı'ndaki işgali devam ettirecekleri mesajını yineledi.

İsrail güçleri, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etmişti. Refah'a kara saldırısı başlatan ve bölgede işgalini genişleten İsrail ordusu, halihazırda "Philadelphia Koridoru"nu tamamen ele geçirmiş durumda.

Netanyahu, Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakerelerinde "Philadelphia Koridoru"ndaki işgalin devam etmesini şart koşmuştu.

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