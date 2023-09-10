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Dünya

Netanyahu, İsrail'in "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru"nda önemli kavşak olacağını belirtti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" projesinde önemli kavşak noktası olacağını bildirdi.

Said Amori, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Netanyahu, İsrail'in "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru"nda önemli kavşak olacağını belirtti

Kudüs

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru"yla ilgili, "İsrailli vatandaşlara, İsrail'in bu ekonomik koridorda önemli bir kavşak olacağına dair müjdeyi vermekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'deki demir yolları ve limanların, Hindistan'dan Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya, Avrupa'dan da ters yönde Hindistan'a yeni bir kapı açacağını kaydetti.

ABD'nin, bu projeye katılmak için İsrail'le birkaç ay önce temas kurduğunu ve o tarihten bu yana bu atılımın gerçekleşmesi için yoğun diplomatik temasların gerçekleştiğini belirten Netanyahu, bu projenin Orta Doğu'nun çehresini yeniden şekillendireceğini vurguladı.

Netanyahu "İsrail tarihindeki en büyük işbirliği" olarak nitelendirdiği bu projenin, demir yollarının, fiber optik kanalların ve elektrik hatlarının döşenmesini ve diğer altyapı işlerini kapsayacağını ifade etti.

"Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru"

Hindistan'da "Tek Dünya, Tek Aile ve Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi bugün sona ermişti.

Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı G-20 zirvesinin oturum arasında "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklıkları ve Hindistan-Orta doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" adlı etkinlik düzenlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün, yeni bir Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru için tarihi anlaşmayı sonuçlandırdığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum." demişti.

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