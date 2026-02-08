Dolar
Dünya

Somali Cumhurbaşkanı, İsrail’in Somaliland’de askeri üs kurmasına izin vermeyeceklerini açıkladı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail’in Somaliland’i tanıma kararını "uluslararası hukuka aykırı ve tehlikeli" olarak nitelendirerek, İsrail’in bölgede askeri üs kurma girişimine karşı çıkacaklarını söyledi.

Mohamud Ismail Kulane  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Somali Cumhurbaşkanı, İsrail’in Somaliland’de askeri üs kurmasına izin vermeyeceklerini açıkladı

Mogadişu

Cumhurbaşkanı Mahmud, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail’in Aralık 2025'te Somaliland’i tanıma kararının bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiğini ve uluslararası düzeni zayıflattığını ifade etti.

Mahmud, İsrail’in Somaliland’de askeri varlık oluşturma ihtimaline ilişkin, "Somali olarak buna asla izin vermeyiz. Böyle bir girişimi kabul etmeyeceğiz ve karşısında duracağız." dedi.

Olası bir İsrail askeri üssüne karşı Somali’nin tutumunu net ifadelerle ortaya koyan Mahmud, "Kendi kapasitemiz ölçüsünde mücadele ederiz. Elbette kendimizi savunacağız. Bu da eğer İsrail güçleri gelirse onlarla yüzleşeceğimiz anlamına gelir. Buna karşıyız ve buna asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Bu, Somali’nin egemenliğine açık saldırıdır"

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, İsrail’in Somaliland’i tanıma kararının Somali’nin toprak bütünlüğüne açık saldırı olduğunu vurgulayarak, "Bu adım, Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne müdahaledir. Aynı zamanda Afrika’yı, Kızıldeniz’i ve küresel ticareti etkileyen ciddi bir güvenlik sorunudur." ifadelerini kullandı.

Mahmud, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılarıyla Somaliland meselesi arasında doğrudan bağ bulunduğunu savunarak, "Gazze’de yaşananlar ile Somaliland’deki gelişmeler birbirinden ayrı düşünülemez. Bunlar, uluslararası düzenin temellerinin nasıl zayıfladığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası hukukun giderek etkisizleştiğini belirten Mahmud, "İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan uluslararası kurumlar ağır tehdit altındadır. Hukukun üstünlüğünün yerini giderek ‘güçlü olanın haklı olduğu’ anlayışı almaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Mahmud’un açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Aralık 2025'te Somaliland’i tanıma kararının ardından bölgede yükselen tepkiler sürerken geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025’te yaptığı açıklamayla Somaliland’i tanıdıklarını duyurmuş, bu kararla İsrail, Somaliland’i tanıyan ilk ve tek ülke olmuştu.

Somali Federal Hükümeti ise Somaliland’i, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Somali’nin ayrılmaz parçası olarak görürken, Mogadişu yönetimi, Somaliland yönetimi tarafından üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmaların hukuken geçerli olmadığı görüşünü savunuyor.

Somali’nin kuzeybatısında yer alan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland, dünyanın en kritik deniz ticaret geçiş noktalarından biri olan Babü’l-Mendeb Boğazı’na yakın konumuyla stratejik öneme sahip bulunuyor.

