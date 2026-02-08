Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,127.00
BTC/USDT
70,971.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı bir binanın istinat duvarı çökmesi sonucu çevredeki 4 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Dünya, Epstein belgeleri

Belgelere göre Epstein, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım etmiş

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, belgelerde İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım ettiği görülüyor.

Dildar Baykan Atalay  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Belgelere göre Epstein, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım etmiş

Ankara

Epstein ile ilgili ABD Adalet Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı belgelerden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

2005 yılında vergi için sunduğu belgelere bakıldığında Epstein'in İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım ettiği görülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Epstein'in 3 Mart 2005'te "İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları" isimli derneğe 25 bin dolar bağış yaptığı, ayrıca Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilere fon sağlayan "Yahudi Ulusal Fonu" isimli derneğe de 15 bin dolar ve Yahudi Kadınlar Ulusal Konseyi isimli kuruluşa 5 bin dolar bağışta bulunduğu göze çarpıyor.

"Filistin diye bir devletin hiç var olmadığını" öne sürdüğü yazışmaları ortaya çıktı

Epstein'in 20 Mayıs 2012'de adı açıklanmayan kişiye gönderdiği e-postada Filistin ile ilgili görüşleri dikkat çekiyor.

E-postada Epstein, "7. yüzyılda Müslümanların işgalinin ardından Arapça gitgide halkın çoğunluğunun dili olsa da Filistin, hiçbir zaman tam olarak Arap ülkesi olmadı. Filistin'de hiçbir zaman bağımsız bir Arap ya da Filistinli Devleti var olmadı." ifadelerini kullanıyor.

Epstein'in cenazesi yerine basın mensuplarına kutu göstermişler

Belgelerde Epstein'in cenaze törenine dair detaylar da yer alıyor.

FBI'a ait 12 Ağustos 2019 tarihli belgede adı kapatılan kişinin ifadesine yer alıyor.

Bu kişi, ifadesinde Epstein'in cenaze töreninde basın mensuplarının içine boş kutular yerleştirilen aracı takip etmesinin sağlandığı detayını veriyor.

Tanık, bu araç ayrıldıktan sonra Epstein'in cenazesinin başka bir araçla götürüldüğünü belirtiyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı
Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı
Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 5 bin 926 çiftin, 5 bin 992 çocuğu dünyaya geldi
Yaz aylarında kuruyan Avlan Gölü, yağışların ardından yeniden su tuttu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Belgelere göre Epstein, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım etmiş

Belgelere göre Epstein, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım etmiş

Somali Cumhurbaşkanı, İsrail’in Somaliland’de askeri üs kurmasına izin vermeyeceklerini açıkladı

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava ve topçu saldırıları düzenledi

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 117. haftada sürdürdü

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 117. haftada sürdürdü
Lübnan Başbakanı Selam: İsrail’in devam eden saldırıları, ülkemizin egemenliğini hedef almaktadır

Lübnan Başbakanı Selam: İsrail’in devam eden saldırıları, ülkemizin egemenliğini hedef almaktadır
İsrail saldırılarında 3 oğlunu kaybeden 80 yaşındaki Gazzeli ressam, acısını sanata yansıtıyor

İsrail saldırılarında 3 oğlunu kaybeden 80 yaşındaki Gazzeli ressam, acısını sanata yansıtıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet