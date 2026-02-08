Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,113.70
BTC/USDT
70,621.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sabaha karşı Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.

Mehmet Nuri Uçar, Ramzi Mahmud, Ali Altunkaya  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava ve topçu saldırıları düzenledi Fotoğraf: Arşiv

Gazze/Doha

Görgü tanıklarından bilgiye göre, İsrail topçusu Gazze kentinin doğu kesimlerini aralıklarla hedef alırken, savaş uçakları Refah kenti ile Han Yunus’un doğusuna hava saldırıları düzenledi.

İsrail’e ait helikopterler ve kara araçları Han Yunus’un doğusundaki bölgelere rastgele ateş açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail’in hava ve topçu saldırılarında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu saldırılar, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in günlük ihlalleri kapsamında yaşandı. Bu ihlaller sonucu şimdiye kadar 576 Filistinli hayatını kaybetti, 1543 kişi yaralandı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda da çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: Gazze’de savaş durdu ancak ihlaller sona ermedi

Hamas’ın yurt dışı sorumlusu ve eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 17. El Cezire Forumu’nun ikinci gününde gerçekleştirilen özel oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze’deki son gelişmelere değinen Meşal, "Gazze’de soykırım savaşı durdu ancak acılar ve ihlaller sona ermedi. Batı Şeria’da da İsrail’in baskıları ve ihlalleri sürüyor. İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor." dedi.

Hamas ve diğer Filistinli grupların Gazze’nin yeniden imarı ve mevcut sorunlara çözüm bulunması amacıyla geniş çaplı bir siyasi hareketlilik içinde olduğunu belirten Meşal, Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Filistin devletinin tanınmasının olumlu bir adım olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını ve İsrail’in durdurulması için uluslararası kamuoyunun özenle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Meşal, 7 Ekim 2023’te başlayan ve "Aksa Tufanı" olarak adlandırdıkları sürecin Filistin meselesini yeniden bölgesel ve uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdığını savunarak, "Filistin davasını aşmak artık mümkün değil, çözümü bir zorunluluk haline gelmiştir. Aksa Tufanı dünyanın gözünü tekrardan Filistin davasına çevirmiştir." diye konuştu.

Gazze’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Meşal, dış vesayet ya da yabancı yönetim anlayışını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Gazze halkınındır, Filistin Filistinlilerindir ve kendi kaderimizi kendimiz tayin etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas hareketinin silahsızlandırılması tartışmalarına da değinen Meşal, işgal altında silahsızlanmanın Filistin halkını savunmasız bırakacağını vurguladı.

Meşal silahsızlandırma çağrıları ile ilgili, "Tuhaf bir paradoks şu ki, işgal altındaki Filistin halkı silahsızlandırılırken, Gazze’deki çetelerden Ebu Şebab ve benzerleri milislerin silahları meşrulaştırılıyor." diye konuştu.

Öte yandan, Meşal, Gazze’nin yeniden imarı ve insani yardımların sürdürülebilir şekilde ulaştırılması için çatışmaların yeniden başlamasını engelleyecek bir ortamın oluşturulması gerektiğini kaydetti.

İsrail’e yönelik eleştirilerini sürdüren Meşal, uluslararası kamuoyunda İsrail’e yönelik tepkilerin arttığını ve özellikle üniversiteler ile sosyal medya platformlarında bu yönde bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Türkiye, Katar ve Mısır’ın arabulucu rollerinden dolayı takdir ettiklerini dile getiren Meşal, ayrıca Filistin meselesindeki rolünden dolayı, Doha yönetiminin bölgedeki arabuluculuk çabalarını önemli ve onurlu olarak nitelendirdi.

Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına vurgu yapan Meşal, Gazze’nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Bizler adil bir davanın sahibiyiz ve Filistin halkının kendi kaderini tayin için direnmeye devam edeceğiz." dedi.

İsrail’in tüm bir bölge için bir tehdit oluşturduğunun altını çizen Meşal, İsrail’in tehlikeli adımlarına karşı islam dünyasının bir ve bütün şekilde hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Meşal, Arap ve İslam dünyasının İsrail ile karşı karşıya kaldığı sorunun sadece Filistin'i işgal etmesi olmadığını ve İsrail’in bölge için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

"İsrail bizim tek düşmanımız ve Allah'ın izniyle onu yeneceğiz." diyen Meşal, İsrail’in uluslararası meşruiyetini kaybeden, dışlanmış bir varlık olduğunu kanıtlamalıyız." diye konuştu.

İsrail’in Batı Şeria’daki işgal adımlarının Ürdün için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Meşal, "İsrail, Suriye ile düşmanlığı başlattı ve Suriye'nin işlerine karışmak istiyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak
TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdı
Okul dışı etkinlikler, çocukların suça yönelimini engellemede önemli rol oynuyor
Kırmızı bültenle aranan 9 şüpheli ile ulusal seviyede aranan 6 kişi yakalandı
Motorlu yamaç paraşütlerinin afetlerde "havadaki göz" olması planlanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava ve topçu saldırıları düzenledi

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 117. haftada sürdürdü

İsrail saldırılarında 3 oğlunu kaybeden 80 yaşındaki Gazzeli ressam, acısını sanata yansıtıyor

Gazzeli karate antrenörü, saldırıların etkilerini unutturmak için kamplardaki çocuklara eğitim veriyor

Gazzeli karate antrenörü, saldırıların etkilerini unutturmak için kamplardaki çocuklara eğitim veriyor
Axios: ABD, Gazze Barış Kurulunun ilk liderler toplantısını 19 Şubat'ta yapmayı planlıyor

Axios: ABD, Gazze Barış Kurulunun ilk liderler toplantısını 19 Şubat'ta yapmayı planlıyor
İsrail saldırısında sakat kalan 4 yaşındaki Hamza, binlerce çocuk gibi Gazze dışında tedavi bekliyor

İsrail saldırısında sakat kalan 4 yaşındaki Hamza, binlerce çocuk gibi Gazze dışında tedavi bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet