Meriç Nehri'nin debisi düşmeye başladı
Edirne'de yer yer yatağından taşan Meriç Nehri'nin debisi düşüşe geçti.
Edirne
Kaynağını aldığı Bulgaristan'daki yağışlar, kar erimesi ve Arda Nehri'nin debisindeki artış nedeniyle kentin bazı bölümlerinde yatağından taşan Meriç Nehri'nin debisi düşüşe geçti.
DSİ ölçümlerine göre dün gece 1258 metreküp/saniyede pik yapması sonrası debi düşmeye başladı.
Son ölçümde debi saniyede 1229 metreküp olarak kaydedildi.
Nehrin debisinin artışında önemli bir paya sahip Meriç'le birleşen Arda Nehri'nin debisinde de önemli ölçüde düşüşler gözleniyor.
Bulgaristan'da ve Edirne'de önemli yağışlar görülmemesi halinde debinin yarın daha da düşeceği öngörülüyor.
Bu arada Sarayiçi'nde yatak seviyesinde akan Tunca Nehri ise Kirişhane hattında birleştiği Meriç tarafından geri tepiliyor.
Bu bölgede Tunca'nın akışkanlığı dursa da debisindeki düşüş nedeniyle şu an için bölgede tehlike arz etmiyor. Dün gece saatlerinde 20 metreküp/saniye olan Tunca'nın son ölçüm debisi 17 metreküp/saniye olarak duyuruldu.
