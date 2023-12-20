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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu: Gazze’deki savaşta duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde 75 gündür devam eden saldırı ve katliamlarını "sonuna kadar sürdüreceklerini" vurgulayarak, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok." dedi.

Mücahit Aydemir  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Netanyahu: Gazze’deki savaşta duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok

Kudüs

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini" ifade eden İsrail Başbakanı, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." diye konuştu.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’de sivilleri hedef aldığı katliamları, "Hamas'a cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Sadece iki seçenekleri var: teslim olmak ya da ölmek." sözleriyle savundu.

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