Netanyahu BAE anlaşması için ABD'ye özel uçakla gitmekten vazgeçti

Euro
8.86
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.75
Altın
1,951.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu eleştirilerin ardından BAE anlaşması için ABD'ye özel uçakla gitmekten vazgeçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşmanın imza törenine katılmak için ABD'ye özel uçakla gitme planından eleştiriler üzerine geri adım attı.

Mustafa Deveci   | 11.09.2020
Netanyahu eleştirilerin ardından BAE anlaşması için ABD'ye özel uçakla gitmekten vazgeçti

Kudüs

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, öncekinin aksine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun özel bir uçak yerine heyetteki diğer İsrailli yetkililerle birlikte Washington'a gideceği belirtildi. 

BAE ile İsrail arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması için 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenecek imza törenine katılacak olan Netanyahu ve ailesinin, daha önce, heyetteki diğer yetkililerden ayrı olarak özel bir uçakla ABD'ye gideceği açıklanmıştı.

Yeni tip koronavirüs salgını gerekçesiyle Netanyahu ve ailesinin özel uçakla gitmesine karar verildiği ifade edilmişti.

Bu kararın ardından muhalefet partileri Netanyahu'yu hedef alırken, başta Kamu Yayın Kuruluşu KAN olmak üzere ülkenin önde gelen 3 televizyonu İsrail'den ABD'ye ekip göndermeme karar almış ve Washington'daki muhabirlerinin imza törenini takip edeceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüsü yenen doktordan kalp hastalarına tedavilerini aksatmamaları uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 196 bin 345'e çıktı
Hindistan'da mayısta 6,4 milyon Kovid-19 vakasının bulunduğu tahmin ediliyor
Araştırma: Kovid 19'a karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir

Benzer haberler

Netanyahu BAE anlaşması için ABD'ye özel uçakla gitmekten vazgeçti

Netanyahu BAE anlaşması için ABD'ye özel uçakla gitmekten vazgeçti

Filistinli uzmanlara göre İsrail'le normalleşmeyi kınayamayan Arap Birliği çöküşünü ilan etti

İsrail-BAE anlaşması Dahlan'ın Arap ülkelerinin 'aracı' haline geldiğini ortaya koydu

Esed rejimi, İsrail'in Halep'e hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü

Esed rejimi, İsrail'in Halep'e hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü
Filistin'e sırt çeviren Arap Birliği varlık sebebini geçersiz kılıyor

Filistin'e sırt çeviren Arap Birliği varlık sebebini geçersiz kılıyor
İrini Operasyonu'nda Bingazi'ye jet yakıtı taşıyan gemi durduruldu

İrini Operasyonu'nda Bingazi'ye jet yakıtı taşıyan gemi durduruldu