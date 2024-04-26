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Dünya

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı

Hastaneye kaldırılan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın Remle kentinde karıştığı kazada ters döndüğü kaydedildi.

Kazada yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü görülüyor.

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