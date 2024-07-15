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Dünya

Nepal'deki toprak kaymasında otobüslerin nehre düşmesinin ardından 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Nepal'de meydana gelen toprak kayması sonucu 2 otobüsün nehre düşmesinin ardından 11 kişinin cansız bedeni nehirden çıkarıldı.

Irmak Akcan  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Nepal'deki toprak kaymasında otobüslerin nehre düşmesinin ardından 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Katmandu

Arama kurtarma ekipleri, 62 kişinin kaybolduğu 2 kazanın ardından 11 cesedin nehrin çeşitli yerlerinde bulunduğunu belirtti.

Hükümet yetkilisi Khima Nanda Bhusal, cansız bedeni bulunan 11 kişiden 7'sinin kimliklerinin belirlendiğini ve ailelerine ulaşıldığını bildirdi.

Nepal İçişleri Bakanlığı, hava durumu uyarılarının yapıldığı bölgelerde yolcu otobüslerinin gece seyahat etmesine yasak getirildiğini açıkladı.

Nepal'in Chitwan bölgesinde, 12 Temmuz'da yaşanan iki ayrı trafik kazasında, 2 otobüsün de heyelan nedeniyle nehre yuvarlanması sonucu 62 kişi kaybolmuştu.

Chitwan bölgesi yetkilileri, başkent Katmandu'dan Gaur'a giden ve 41 kişinin bulunduğu otobüsün toprak kayması sonucunda nehre yuvarlandığını, 3 kişinin otobüsten atlayarak kurtulduğunu bildirmişti.

Yetkililer ayrıca, Katmandu'ya doğru seyir halindeki 24 kişilik bir diğer otobüsün de aynı sebeple nehre yuvarlandığını, kaybolan toplam 62 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu.

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